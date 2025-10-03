Vor einem richtungsweisenden Heimspiel stehen die Frauen des 1. FFC Montabaur in der Regionalliga Südwest: Mit einem Sieg gegen die SG 99 Andernach II können sie sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen.
Gemessen an den Fahrten, die in der Fußball-Regionalliga Südwest zurückzulegen sind, gehört die SG 99 Andernach II für die Frauen des 1. FFC Montabaur zu den gefühlten Nachbarn. Und auch in der Tabelle liegen beide Teams dicht beisammen. Mit je sieben Punkten sind die Westerwälderinnen und die Zweitliga-Reserve vom Rhein Siebter und Achter.