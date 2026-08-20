Der 1. FFC Montabaur ist der Dauerbrenner in der Regionalliga Südwest. Während die großen Drei aus Saarbrücken, Elversberg und Mainz im Kampf um die vorderen Plätze wohl die besten Karten haben, scheint dahinter alles möglich. Auch für Montabaur.
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Der 1. FFC Montabaur geht am Wochenende bereits in seine 20. Saison auf überregionaler Fußballbühne. Nach der Gründung im Jahr 2005 begann der Verein zunächst in der Bezirksliga, stieg prompt in die Rheinlandliga auf und schaffte dort den Durchmarsch in die Regionalliga Südwest, wo die Westerwälderinnen seit der Saison 2007/08 ihre feste Heimat haben.