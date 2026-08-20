Montabaur leitet Umschwung ein FFC ohne Vereinsikone, aber mit vielen jungen Wilden Marco Rosbach 20.08.2026, 11:05 Uhr

i Die Mannschaft des 1. FFC Montabaur, hinten von links: Trainer Timo Kluger, Estelle Marzi, Emilia Hartmann, Zita Lauer, Marie Fischer, Nele Jung, Alina Beck, Jessica Walther, Luisa Limbach, Torwarttrainer Guido Birnfeld, Co-Trainer Frank Buska; vorne von links: Lynn Bange, Ida Narewski, Carolin Dillenburg, Verena Weidung, Julia Schürmann, Kim Fischer, Elena Noll, Magda Lena Schatz, Chaymae El Bouhssini, Lynn Olgemann. Es fehlen: Helena Frensch, Laetitia Theis, Luna Hellwing, Nele Neuser. Andreas Hergenhahn

Der 1. FFC Montabaur ist der Dauerbrenner in der Regionalliga Südwest. Während die großen Drei aus Saarbrücken, Elversberg und Mainz im Kampf um die vorderen Plätze wohl die besten Karten haben, scheint dahinter alles möglich. Auch für Montabaur.

Der 1. FFC Montabaur geht am Wochenende bereits in seine 20. Saison auf überregionaler Fußballbühne. Nach der Gründung im Jahr 2005 begann der Verein zunächst in der Bezirksliga, stieg prompt in die Rheinlandliga auf und schaffte dort den Durchmarsch in die Regionalliga Südwest, wo die Westerwälderinnen seit der Saison 2007/08 ihre feste Heimat haben.







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