FFC muss nach Serrig, Hundsangen empfängt Andernach II

Die Spannung im Rheinlandpokal der Frauen steigt: Regionalligist Montabaur geht als Titelverteidiger ins Achtelfinale, doch Überraschungen sind vorprogrammiert. Auch die anderen WW-Teams haben viel vor im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale.
Insgesamt 16 Mannschaften träumen noch vom Triumph im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen und der möglichen Teilnahme am DFB-Pokal. Darunter sind neben Titelverteidiger 1. FFC Montabaur gleich vier weitere Mannschaften aus dem Kreis Westerwald/Wied. Am Sonntag geht es für die meisten von ihnen um den Einzug in Viertelfinale.