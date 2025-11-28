Spannung im Rheinlandpokal FFC muss nach Serrig, Hundsangen empfängt Andernach II Marco Rosbach 28.11.2025, 10:13 Uhr

i Wer macht das Rennen im Kampf um die Plätze im Rheinlandpokal-Viertelfinale? Für den 1. FFC Montabaur (in Blau) geht es zur FSG Serrig, während die Reserve der SG 99 Andernach (in Weiß) zum SV Hundsangen muss. Marco Rosbach

Die Spannung im Rheinlandpokal der Frauen steigt: Regionalligist Montabaur geht als Titelverteidiger ins Achtelfinale, doch Überraschungen sind vorprogrammiert. Auch die anderen WW-Teams haben viel vor im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale.

Insgesamt 16 Mannschaften träumen noch vom Triumph im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen und der möglichen Teilnahme am DFB-Pokal. Darunter sind neben Titelverteidiger 1. FFC Montabaur gleich vier weitere Mannschaften aus dem Kreis Westerwald/Wied. Am Sonntag geht es für die meisten von ihnen um den Einzug in Viertelfinale.







