Punkte herschenken verboten FFC Montabaur soll Siegelbach unter Stress setzen 07.11.2025, 15:37 Uhr

i Luna Helwing (blaues Trikot) besorgte Mitte August in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand gegen Siegelbach. Zuletzt fehlte sie dem FFC beim 0:2 gegen Riegelsberg, sollte am Sonntag aber wieder an Bord sein, wenn es zum schnellen Wiedersehen kommt. Andreas Hergenhahn

Noch dreimal hat der 1. FFC Montabaur vor der Winterpause die Gelegenheit, Punkte in der Regionalliga zu sammeln. Nach zuletzt zwei vermeidbaren Niederlagen geht es zum SC Siegelbach, einem Gegner, an den man gute Erinnerungen hat.

Als Tabellensiebte wandeln die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur in der Regionalliga zwischen den Welten. Sie stehen in der Zwölferstaffel mit 13 Punkten aus zehn Spielen mittendrin, sind dem unteren Drittel aber deutlich näher als dem oberen. Dabei könnte die Lage deutlich besser sein, wie Trainer Timo Kluger vor dem Auswärtsspiel beim SC Siegelbach (Sonntag, 14 Uhr) durchklingen lässt.







