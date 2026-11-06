Selbstbewusst gegen Andernach FFC Montabaur setzt jetzt zum Sprung auf Platz fünf an Marco Rosbach 06.11.2026, 08:53 Uhr

i Ob Viererkette oder Mittelfeld: Carolin Dillenburg (in Blau) ist beim 1. FFC Montabaur die Frau für alle Fälle. Am Sonntag trifft sie auf ihren Ex-Verein SG 99 Andernach. Andreas Hergenhahn

Das Momentum haben sich die Fußballerinnen des FFC Montabaur in den vergangenen Wochen hart erarbeitet. Seit vier Spielen ungeschlagen, ist der Regionalligist selbstbewusst. Doch die Woche auf das Spiel gegen Andernach II verlief nicht nach Wunsch.

Geht die Aufholjagd des 1. FFC Montabaur in der Fußball-Regionalliga Südwest weiter? Drei der vier letzten Spiele haben die Frauen von Trainer Timo Kluger gewonnen und sich damit in Position gebracht. Zuletzt krallten sie sich den 1. FC Riegelsberg durch den 4:1-Sieg im direkten Aufeinandertreffen und kletterten auf Rang sechs.







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