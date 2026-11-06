Das Momentum haben sich die Fußballerinnen des FFC Montabaur in den vergangenen Wochen hart erarbeitet. Seit vier Spielen ungeschlagen, ist der Regionalligist selbstbewusst. Doch die Woche auf das Spiel gegen Andernach II verlief nicht nach Wunsch.
Lesezeit 1 Minute
Geht die Aufholjagd des 1. FFC Montabaur in der Fußball-Regionalliga Südwest weiter? Drei der vier letzten Spiele haben die Frauen von Trainer Timo Kluger gewonnen und sich damit in Position gebracht. Zuletzt krallten sie sich den 1. FC Riegelsberg durch den 4:1-Sieg im direkten Aufeinandertreffen und kletterten auf Rang sechs.