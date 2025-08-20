Der FV Engers erlebte als Rheinlandpokalsieger der Männer gerade seinen großen Moment im DFB-Pokal gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Bei den Frauen trifft der FFC Montabaur auf ein Team, das die Königsklasse schon gewonnen hat.

Timo Kluger muss nicht lange überlegen, wenn er gefragt wird, wie ihm dieses Los gefällt. „Champions-League-Sieger, mehrfacher Deutscher Meister – da kommt doch ein Haufen Tradition auf uns zu“, sagt der Trainer des 1. FFC Montabaur, der es in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen mit dem 1. FFC Turbine Potsdam zu tun bekommt. Als klassentieferer Verein genießt der Fußball-Regionallist aus Eschelbach Ende September Heimrecht gegen den ehemaligen europäischen Topklub. Als zweiter Vertreter aus dem Fußballverband Rheinland empfängt Zweitligist SG 99 Andernach das Erstligateam von RB Leipzig.

„Vielleicht schaffen wir es, ein richtig ekliger Gegner zu sein.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

Auch wenn die einst als „Tor-Bienen“gefürchteten Potsdamerinnen inzwischen nicht mehr in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten sind, sondern gerade erst den zweiten Abstieg aus der 1. in die 2. Bundesliga binnen zwei Jahren zu verdauen hatten, fiebern Kluger und sein Team dem Kräftemessen mit dem namhaften, aber wirtschaftlich angeschlagenen Team aus dem Brandenburgischen entgegen. „Wir freuen uns auf die Aufgabe“, betont der FFC-Trainer und präsentiert gleich einen Plan, wie der Einzug in Runde zwei geebnet werden könnte. „Vielleicht schaffen wir es, ein richtig ekliger Gegner zu sein“, sagt er und setzt darüber hinaus auf Unterstützung durch die Fans aus der Region. „Ich hoffe, dass diejenigen, die den Frauenfußball schätzen, den Weg in den Westerwald finden werden“, appelliert er. Zudem wäre das Spiel auch eine gute Gelegenheit, auch Freunde des Männerfußballs von der Klasse des FFC zu überzeugen.

Schon jetzt sei es für ihn „der absolute Wahnsinn, meine Mannschaft bei Sky bei einer Liveauslosung zu sehen“. Nach der Qualifikation am vergangenen Wochenende, in der sich Montabaur gegen den Liga-Konkurrenten SC Siegelbach klar mit 3:0 behauptete, wurden die Lose für die Partien der ersten Hauptrunde nach dem 3:1-Heimsieg der Dortmunder Borussia gegen Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der Play-offs von der 16-maligen Nationalspielerin Turid Knaak live beim Bezahlsender Sky ausgelost. Die erste Hauptrunde wird zwischen dem 27. und 29. September ausgespielt.

Köln ist das große Ziel bei den Frauen

Dabei wird es zum Duell des Titelverteidigers FC Bayern München gegen den aufstrebenden Regionalligisten aus Dortmund kommen. Der langjährige Serienpokalsieger VfL Wolfsburg, dessen Spielerinnen zwischen 2015 und 2024 durchgehend nach dem Finale den Pokal in die Höhe recken konnten, steigt mit einem Auswärtsspiel beim Bremer Regionalligisten ATS Buntentor in den Wettbewerb ein. Vorjahresfinalist SV Werder Bremen gastiert zunächst beim Regionalligisten SC Viktoria Hamburg.

Der Modus war folgender: Die 16 Play-off-Sieger befanden sich bei der Auslosung in Topf eins und haben in der ersten Runde Heimrecht. Die Teams aus der Frauen-Bundesliga sowie Absteiger Turbine Potsdam und der SC Sand aus der 2. Frauen-Bundesliga befanden sich in Topf zwei und müssen in ihren Auftaktpartien auswärts antreten. Im Anschluss an die erste Hauptrunde ist für die Achtelfinalpartien der Zeitraum zwischen dem 15. und 17. November vorgesehen. Das Viertelfinale folgt am 11. und 12. März 2026, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale vom 4. bis 6. April 2026 ansteht. Das Endspiel steigt an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, wie gewohnt im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Vor zwei Jahren Pech bei der Auslosung

Wie weit der Weg des 1. FFC Montabaur führt, muss sich zeigen. Allein die Tatsache, dass die Westerwälderinnen ein Heimspiel haben – zumal gegen den sechsfachen Deutschen Meister und zweifachen Champions-League-Sieger 1. FFC Turbine Potsdam – ist es ein Gewinn, nachdem der Verein als Rheinlandpokalsieger vor zwei Jahren Pech hatte bei der Auslosung. Am 12. August 2023 endete der Pokaltraum in der ersten Runde durch ein 0:7 beim TSV Jahn Calden.

Die erste Runde im Überblick

2. Bundesliga – Bundesliga:

SG 99 Andernach – RB Leipzig

FC Ingolstadt – 1. FC Nürnberg

FC Viktoria 1889 Berlin – Eintracht Frankfurt

VfR Warbeyen – 1. FC Köln

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin

Regionalliga – Bundesliga

SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund – FC Bayern München

1. FC Magdeburg – Hamburger SV

SC Viktoria Hamburg – SV Werder Bremen

Hannover 96 – SC Freiburg

ATS Buntentor – VfL Wolfsburg

Kickers Offenbach – SGS Essen

SpVgg Greuther Fürth – TSG Hoffenheim

Landesliga – Bundesliga

BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena

2. Bundesliga – 2. Bundesliga

SV Meppen – SC Sand

Regionalliga – 2. Bundesliga

1. FFC Montabaur – 1. FFC Turbine Potsdam