Pflicht erfüllt: Der 1. FFC Montabaur hat gegen Wormatia Worms nichts anbrennen lassen und durch den klaren Heimsieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Doch das 6:1 hatte einen Wermutstopfen.
Der 1. FFC Montabaur ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden, hat das Team von Wormatia Worms mit 6:1 (2:0) bezwungen und sich in der Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest auf den fünften Platz verbessert. „Das war gut, vor allem spielerisch“, konnte Timo Kluger zufrieden sein mit seiner Mannschaft, die in der Pause vergleichsweise wenig zu hören bekam von ihrem Trainer.