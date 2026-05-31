Kantersieg bei Generalprobe FFC-Legende Anna Pies trifft in ihrem letzten Heimspiel Helmut Rosbach 31.05.2026, 19:38 Uhr

i Das war's für Anna Pies: Nach ihrem letzten Heimspiel verlässt die Nummer 12 des 1. FFC Montabaur Hand in Hand mit Sohn Moritz den Eschelbacher Platz. Helmut Rosbach

Irgendwo zwischen Pflichtaufgabe, Abschiedsgala und Generalprobe bewegte sich das Regionalliga-Heimspiel des 1. FFC Montabaur gegen den SC Siegelbach. Am Ende gab’s viele Tore, Momente voller Emotionen und ein gutes Gefühl für das Pokalfinale.

Die Generalprobe ist gelungen – das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal der Frauen kann kommen. Die größte Sorge der Verantwortlichen beim 1. FFC Montabaur vor dem letzten Punktspiel in der Regionalliga Südwest gegen den SC Siegelbach galt dem Wohl der Spielerinnen.







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