Irgendwo zwischen Pflichtaufgabe, Abschiedsgala und Generalprobe bewegte sich das Regionalliga-Heimspiel des 1. FFC Montabaur gegen den SC Siegelbach. Am Ende gab’s viele Tore, Momente voller Emotionen und ein gutes Gefühl für das Pokalfinale.
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Die Generalprobe ist gelungen – das Finale um den Fußball-Rheinlandpokal der Frauen kann kommen. Die größte Sorge der Verantwortlichen beim 1. FFC Montabaur vor dem letzten Punktspiel in der Regionalliga Südwest gegen den SC Siegelbach galt dem Wohl der Spielerinnen.