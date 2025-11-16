Montabaur fertigt Ober-Olm ab
FFC ist nach zweitem Kantersieg in Folge wieder im Soll
Sie waren für fünf der sieben Tore des 1. FFC Montabaur gegen Ober-Olm verantwortlich: Marie Fischer (links) traf dreifach, Lynn Bange (rechts) doppelt.
Andreas Hergenhahn

Das letzte Punktspiel des Jahres in der Regionalliga bestreitet der 1. FFC Montabaur in Saarbrücken. Das werde ein Highlight, sagt Trainer Timo Kluger. Dass sein Team ohne Druck zum Spitzenreiter fahren kann, war vor zwei Wochen noch nicht abzusehen.

Lesezeit 2 Minuten
13 Punkte hatten die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur aus den ersten zehn Spielen in der Regionalliga Südwest geholt, ein überschaubarer Wert für den Verein, der ein Dauerbrenner in dieser Spielklasse ist – und plötzlich den Blick nach unten richten musste.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport