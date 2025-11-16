Montabaur fertigt Ober-Olm ab FFC ist nach zweitem Kantersieg in Folge wieder im Soll 16.11.2025, 18:39 Uhr

i Sie waren für fünf der sieben Tore des 1. FFC Montabaur gegen Ober-Olm verantwortlich: Marie Fischer (links) traf dreifach, Lynn Bange (rechts) doppelt. Andreas Hergenhahn

Das letzte Punktspiel des Jahres in der Regionalliga bestreitet der 1. FFC Montabaur in Saarbrücken. Das werde ein Highlight, sagt Trainer Timo Kluger. Dass sein Team ohne Druck zum Spitzenreiter fahren kann, war vor zwei Wochen noch nicht abzusehen.

13 Punkte hatten die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur aus den ersten zehn Spielen in der Regionalliga Südwest geholt, ein überschaubarer Wert für den Verein, der ein Dauerbrenner in dieser Spielklasse ist – und plötzlich den Blick nach unten richten musste.







Artikel teilen

Artikel teilen