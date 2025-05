Nach dem Klassenverbleib, der bereits seit Wochen sicher ist, können die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur auch an ihr nächstes Saisonziel einen dicken Haken machen. Der fünfte Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest ist ihnen durch den 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Riegelsberg am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Das finale Duell beim Rheinland-Rivalen TuS Issel am kommenden Sonntag dient somit schon der Vorbereitung auf das große Highlight am Samstag, 14. Juni: Dann geht es in Asbach gegen den SC 13 Bad Neuenahr um den Rheinlandpokal.

„Ich bin voll mit dem FFC-Virus infiziert, die Mädels, der Verein, all das wird mir fehlen.“

Frank Rath, Trainer 1. FFC Montabaur

Nur allzu gerne würde sich Frank Rath dann mit diesem begehrten Titel als Trainer aus Montabaur verabschieden. „Einfach eine tolle Truppe“, sagte er nach dem Erfolg in seinem letzten Heimspiel. „Ich bin voll mit dem FFC-Virus infiziert, die Mädels, der Verein, all das wird mir fehlen.“

Den Abschiedsschmerz nähren auch Leistungen wie die gegen Riegelsberg. „Ich kann der Mannschaft nur Komplimente machen“, meinte Rath. Der Gegner sei als Tabellennachbar alles andere als Laufkundschaft in dieser Klasse. „Aber wir waren in allen Phasen kompromisslos, haben klar Bälle gespielt und schöne Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“

Luna Helwing trifft doppelt

Zwei davon gingen auf das Konto von Luna Helwing, die nach einer halben Stunde einen präzisen Abschlag von Kim Fischer verwertete und sich kurz vor der Pause für eine tolle Einzelleistung belohnte. Verena Weidung per Freistoß (41.) und Jessica Walther (90.+2) sorgten für die weiteren Treffer.

1. FFC Montabaur: K. Fischer - Beck, Pies, Lauer, M. Hof (80. Jung) - I. Narewski (46. Walther), Weidung, Limbach, M. Narewski - Bange (62. Päulgen), Helwing (80. Konstantinov).

Tore: 1:0 Luna Helwing (30.), 2:0 Verena Weidung (41.), 3:0 Luna Helwing (45.+3), 4:0 Jessica Walther (90.+2).