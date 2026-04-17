Montabaur ist auf Revanche aus FFC geht ausgeruht ins dritte Duell mit Andernach II Marco Rosbach 17.04.2026, 15:14 Uhr

i In der Hinrunde wurde die SG 99 Andernach II für den 1. FFC Montabaur (blaue Trikots) zur Stolperfalle. Das soll sich nicht wiederholen, betont Trainer Timo Kluger. Marco Rosbach

Bereits zum dritten Mal stehen sich der 1. FFC Montabaur und die SG 99 Andernach II in dieser Saison gegenüber. In der Regionalliga gewann die SG, im Pokal der FFC. Man wolle unbedingt die verlorenen Punkte zurückholen, verlangt Montabaurs Trainer.

Nach dem erneuten Einzug ins Rheinlandpokal-Finale, in dem es für den 1. FFC Montabaur am Samstag, 13. Juni, in Andernach gegen den TuS Issel geht, konnte der Titelverteidiger erst einmal durchschnaufen. „Ich denke, das fußballfreie Wochenende hat uns gutgetan“, sagt Trainer Timo Kluger.







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