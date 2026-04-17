Bereits zum dritten Mal stehen sich der 1. FFC Montabaur und die SG 99 Andernach II in dieser Saison gegenüber. In der Regionalliga gewann die SG, im Pokal der FFC. Man wolle unbedingt die verlorenen Punkte zurückholen, verlangt Montabaurs Trainer.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem erneuten Einzug ins Rheinlandpokal-Finale, in dem es für den 1. FFC Montabaur am Samstag, 13. Juni, in Andernach gegen den TuS Issel geht, konnte der Titelverteidiger erst einmal durchschnaufen. „Ich denke, das fußballfreie Wochenende hat uns gutgetan“, sagt Trainer Timo Kluger.