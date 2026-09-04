Bundesliga-Reserve kommt FFC fühlt sich bereit für Highlightspiel gegen Mainz 05 Marco Rosbach 04.09.2026, 14:31 Uhr

i Sowohl gegen Bad Neuenahr als auch in Issel präsentierte sich der 1. FFC Montabaur (rechts Verena Weidung) in guter Verfassung und ist noch ungeschlagen. Diesen Nimbus würde Trainer Timo Kluger nur allzu gerne wahren, wenn es am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 II geht. Andreas Hergenhahn

Drei Teams genießen in der Frauen-Regionalliga einen Sonderstatus. Neben Elversberg und Saarbrücken ist das der FSV Mainz 05, der mit seiner Reserve in dieser Klasse vertreten ist. Am Sonntag geht es zum 1. FFC Montabaur, der sich viel vornimmt.

Es gibt keine Pause, um noch mal durchzuschnaufen, für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur geht es Schlag auf Schlag weiter in den ersten Saisonwochen der Regionalliga Südwest. Nach dem 1:1 gegen den SC 13 Bad Neuenahr und dem jüngsten 2:1-Erfolg beim TuS Issel weht am Sonntag sogar ein Hauch von Bundesliga-Atmosphäre über den Eschelbacher Rasenplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen