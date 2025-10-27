Montabaur verliert 3:4 FFC-Frauen erleben in Mainz einen „rabenschwarzen Tag“ 27.10.2025, 17:38 Uhr

Trainer Timo Kluger wollte die Leistung seiner Spielerinnen gar nicht beschönigen. Am Ende fand er aber auch noch Positives an einem ansonsten überschaubaren Auftritt. Da täuschte das Ergebnis komplett über den Spielverlauf hinweg.

Eines schon gleich vorneweg: So knapp, wie es das Ergebnis von 4:3 (1:1) aussagt, war das Spiel in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest zwischen dem 1. FSV Mainz 05 II und dem 1. FFC Montabaur bei Weitem nicht. Das stellte auch Montabaurs Trainer Timo Kluger gleich zu Beginn seiner Analyse nach dem Spiel klar.







