Montabaur klärt Rath-Nachfolge FFC findet neuen Trainer in den eigenen Reihen 02.03.2025, 20:31 Uhr

i Rollenwechsel an der Seitenlinie: Timo Kluger, der bisherige Co-Trainer, gibt in der neuen Saison beim 1. FFC Montabaur die Richtung vor. Der aktuelle Trainer Frank Rath (links im Hintergrund) zieht sich zurück und legt erstmal eine Pause ein. Marco Rosbach

Sie haben es wieder getan: Auf der Suche nach einem neuen Trainer haben Mannschaft und Verantwortliche des 1. FFC Montabaur wieder einem bekannten Namen den Vorzug gegeben.

Von einem logischen Schritt will Timo Kluger nicht unbedingt sprechen, aber er habe sich schon damals sehr wohl gefühlt beim 1. FFC Montabaur. Während seiner ersten Zeit im Verein, als er als Co-Trainer von Kurt Schaaf fungierte. Zweiter Mann ist er auch in dieser Saison an der Seitenlinie des Frauen-Regionalligisten, doch das wird sich bald ändern.

