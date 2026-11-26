Einen Favoriten auf den Titel wird es erwischen, wenn der 1. FFC Montabaur im Rheinlandpokal-Achtelfinale beim SC 13 Bad Neuenahr antritt. Darauf setzt die Konkurrenz im Wettbewerb, darunter auch drei weitere Westerwälder Mannschaften.
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Das Beste (fast) zum Schluss: Als letztes der sieben Achtelfinalspiele im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen wird am Sonntag das Duell der Regionalligisten SC 13 Bad Neuenahr und 1. FFC Montabaur angepfiffen. Wenn auf dem Kunstrasenplatz in Bachem um 18.