Rheinlandpokal der Frauen FFC-Coach Kluger: Wenn schon spielen, dann erfolgreich Marco Rosbach 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Timo Kluger will mit dem 1. FFC Montabaur unbedingt weit kommen im Rheinlandpokal, würde das Achtelfinale in Bad Neuenahr aber lieber erst nach der Winterpause spielen. Andreas Hergenhahn

Einen Favoriten auf den Titel wird es erwischen, wenn der 1. FFC Montabaur im Rheinlandpokal-Achtelfinale beim SC 13 Bad Neuenahr antritt. Darauf setzt die Konkurrenz im Wettbewerb, darunter auch drei weitere Westerwälder Mannschaften.

Das Beste (fast) zum Schluss: Als letztes der sieben Achtelfinalspiele im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen wird am Sonntag das Duell der Regionalligisten SC 13 Bad Neuenahr und 1. FFC Montabaur angepfiffen. Wenn auf dem Kunstrasenplatz in Bachem um 18.







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