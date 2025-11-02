Wechsel sorgt für Unruhe FFC-Coach Kluger nimmt Montabaurs 0:2 auf seine Kappe 02.11.2025, 17:54 Uhr

i Der 1. FFC Montabaur (in Blau) zeigte eine engagierte Leistung und war vor der Pause das tonangebende Team gegen den 1. FC Riegelsberg, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Volker Horz

Sie waren insgesamt wohl nicht schlechter als der Gegner, doch in den entscheidenden Momenten lief die Sache gegen die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur. So stand am Ende eine Niederlage gegen Riegelsberg, die dann der Trainer auf seine Kappe nahm.

Drei Mal in Folge hatte der 1. FFC Montabaur zuletzt gegen den 1. FC Riegelsberg gewonnen – und das bei einem durchaus beachtlichen Torverhältnis von 11:1 Treffern. Diesmal hätte sich Timo Kluger, der Trainer des Frauen-Regionalligisten aus dem Westerwald, auch mit einem Punkt zufriedengeben können.







