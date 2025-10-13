Nur 0:2 gegen SC Bad Neuenahr FC Urbar: Torfrau Lea Maxaner ist eine Bank Stefan Kieffer 13.10.2025, 17:53 Uhr

i Der FC Urbar (rote Trikots) forderte dem SC Bad Neuenahr einiges ab. Jörg Niebergall

Dank einer Bollwerk-Strategie und einer starken Torfrau hielt der FC Urbar die Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr in Grenzen. Der Aufsteiger unterlag mit 0:2.

Gut erholt von der 0:7-Packung beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken zeigten sich die Fußballerinnen von Regionalliga-Neuling FC Urbar im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC13 Bad Neuenahr. Zwar musste sich der Aufsteiger mit 0:2 (0:1) geschlagen geben, doch Urbars Trainer Philipp Barth, der vor drei Wochen sein erstes Traineramt im Frauenfußball angetreten hat, nachdem sein Vorgänger nach nur drei Spieltagen gegangen war, zeigte sich von der ...







