Nur 0:2 gegen SC Bad Neuenahr
FC Urbar: Torfrau Lea Maxaner ist eine Bank
Der FC Urbar (rote Trikots) forderte dem SC Bad Neuenahr einiges ab.
Jörg Niebergall

Dank einer Bollwerk-Strategie und einer starken Torfrau hielt der FC Urbar die Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr in Grenzen. Der Aufsteiger unterlag mit 0:2.

Lesezeit 2 Minuten
Gut erholt von der 0:7-Packung beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken zeigten sich die Fußballerinnen von Regionalliga-Neuling FC Urbar im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC13 Bad Neuenahr. Zwar musste sich der Aufsteiger mit 0:2 (0:1) geschlagen geben, doch Urbars Trainer Philipp Barth, der vor drei Wochen sein erstes Traineramt im Frauenfußball angetreten hat, nachdem sein Vorgänger nach nur drei Spieltagen gegangen war, zeigte sich von der ...

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport