Dank einer Bollwerk-Strategie und einer starken Torfrau hielt der FC Urbar die Niederlage gegen den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr in Grenzen. Der Aufsteiger unterlag mit 0:2.
Lesezeit 2 Minuten
Gut erholt von der 0:7-Packung beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken zeigten sich die Fußballerinnen von Regionalliga-Neuling FC Urbar im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC13 Bad Neuenahr. Zwar musste sich der Aufsteiger mit 0:2 (0:1) geschlagen geben, doch Urbars Trainer Philipp Barth, der vor drei Wochen sein erstes Traineramt im Frauenfußball angetreten hat, nachdem sein Vorgänger nach nur drei Spieltagen gegangen war, zeigte sich von der ...