Am Sonntag feiern die Frauen des FC Urbar ihr Heimspiel-Debüt gegen den FSV Mainz 05 II. Dennis Neuburger, neuer Trainer der FC-Frauen, fehlen dabei einige Schlüsselspielerinnen.

Am Sonntag (15 Uhr) starten die Fußballerinnen des FC Urbar in ihre zweite Regionalligasaison. Zu Gast im Aulenbergstadion ist die zweite Mannschaft des Neu-Bundesligisten FSV Mainz 05.

Für den neuen Coach Dennis Neuburger und seinen Co-Trainer Christian Meinecke wird es darum gehen, dass die Urbarer im Zwölferfeld mindestens drei Mannschaften hinter sich lassen und so den Klassenverbleib sichern.