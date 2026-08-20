Heimspiel-Debüt gegen Mainz 05
FC Urbar strebt mit neuem Trainer Klassenverbleib an
Dennis Neuburger ist der neue Trainer der Regionalligafrauen des FC Urbar.
Dennis Neuburger ist der neue Trainer der Regionalligafrauen des FC Urbar.
Andreas Hergenhahn

Am Sonntag feiern die Frauen des FC Urbar ihr Heimspiel-Debüt gegen den FSV Mainz 05 II. Dennis Neuburger, neuer Trainer der FC-Frauen, fehlen dabei einige Schlüsselspielerinnen. 

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Am Sonntag (15 Uhr) starten die Fußballerinnen des FC Urbar in ihre zweite Regionalligasaison. Zu Gast im Aulenbergstadion ist die zweite Mannschaft des Neu-Bundesligisten FSV Mainz 05.Für den neuen Coach Dennis Neuburger und seinen Co-Trainer Christian Meinecke wird es darum gehen, dass die Urbarer im Zwölferfeld mindestens drei Mannschaften hinter sich lassen und so den Klassenverbleib sichern.
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