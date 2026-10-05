3:4-Heimschlappe am Wirt
FC Bitburg nutzt Diezer Fehler entschlossen aus
Kaya Emma Konstantinov (in orange) muss mit den Frauen des SV Diez-Freiendiez weiter auf den ersten Saisonsieg warten.
Kaya Emma Konstantinov (in orange) muss mit den Frauen des SV Diez-Freiendiez weiter auf den ersten Saisonsieg warten.
Andreas Hergenhahn

Nach vielen Jahren in der Spitzengruppe des Verbands-Oberhauses scheint es nicht erst seit der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Bitburg so, als müssten die Fußballerinnen des SV Diez Freiendiez in diesem Jahr wesentlich kleinere Brötchen backen.

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Die Fußballerinnen des SV Diez Freiendiez bleiben in der Rheinlandliga in den Startlöchern sitzen. Im Heimspiel gegen den FC Bitburg setzte es in urlaubsbedingter Abwesenheit von Cheftrainer Sascha Baier unter der Regie von Maxim Massold eine 3:4 (1:1)-Niederlage.
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