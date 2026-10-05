Nach vielen Jahren in der Spitzengruppe des Verbands-Oberhauses scheint es nicht erst seit der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Bitburg so, als müssten die Fußballerinnen des SV Diez Freiendiez in diesem Jahr wesentlich kleinere Brötchen backen.
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Die Fußballerinnen des SV Diez Freiendiez bleiben in der Rheinlandliga in den Startlöchern sitzen. Im Heimspiel gegen den FC Bitburg setzte es in urlaubsbedingter Abwesenheit von Cheftrainer Sascha Baier unter der Regie von Maxim Massold eine 3:4 (1:1)-Niederlage.