Ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison verloren die Andernacher Fußballerinnen gegen den Bundesligisten SGS Essen mit 1:4 (1:0). Trotz der Niederlage war Trainerin Isabelle Hawel zufrieden mit der Vorstellung ihrer ersatzgeschwächten Mannschaft, vor allem bis zur Pause.

Vor einer beachtlichen Kulisse auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz in Daun-Rengen brachte Kapitänin Lisa Kossmann beim 75. Geburtstag des gastgebenden SC Rot-Weiß Rengen die Bäckermädchen früh in Führung, als sie nach einer sehenswerten Kombination die Vorlage von Leonie Krump aus kurzer Entfernung im Tor unterbrachte (18.). Für die SGS Essen, die seit gut zwei Wochen im Training ist, war dies das erste Gegentor im dritten Testspiel. Zuvor hatte die neue Torhüterin der Bäckermädchen, Elena Bläser, mit zwei starken Paraden einen frühen Rückstand verhindert. Überhaupt überzeugte der Zugang vom 1. FC Saarbrücken mit sicherem Passspiel: „Elli ist eine Torfrau, mit der man sehr gut Fußball spielen kann“, freute sich Hawel, die insgesamt von einer „sehr guten ersten Halbzeit“ sprach. Und das ohne die Stammspielerinnen Maren Weingarz, Kathrin Schermuly und Carolin Schraa.

Am Donnerstag in Andernach gegen Mainz 05

Nach einigen Wechseln zur Pause, unter anderem gingen Keeperin Bläser und Abwehrchefin Zoe Brückel vom Platz, verloren die Andernacherinnen etwas die Ordnung, Essen drehte das Spiel mit drei schnellen Treffern. „Da hatten wir zehn Minuten lang keinen Zugriff“, kritisierte Hawel, deren Team erst drei Trainingseinheiten absolviert hat. In Sarah Preußner (34) und Anne-Kathrin Westphal (42) halfen zwei bundesligaerfahrene Routiniers aus der Andernacher Ü32 aus, ebenso wie Annette Klyta aus der zweiten Mannschaft. „Wir haben uns insgesamt gut verkauft“, zog Isabelle Hawel ein positives Fazit, „und zum Glück hat sich niemand verletzt.“ Den nächsten Test absolvieren die Bäckermädchen am Donnerstag ab 17.30 Uhr in Andernach gegen Zweitliga-Aufsteiger FSV Mainz 05.