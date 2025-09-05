Die erste Fußballerin des Frauen-Rheinlandligisten SV Holzbach hat bei den Männern mitgemischt: Fabienne Kahlstadt debütierte im Südwesten in der C-Klasse Birkenfeld für die SG Bergen/Berschweiler II bei der 0:10-Niederlage bei Spvgg Nahbollenbach II. Einen Tag später traf Kahlstadt zum 4:0-Endstand für Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga gegen Rübenach.

Holzbach-Kapitänin Lena Kliebe hatte es schon angekündigt, nachdem bekannt wurde, dass in fast allen Landesverbänden des DFB (darunter das Rheinland und der Südwestverband) Frauen nun bei den Männern bis zur A-Klasse zum Einsatz kommen können, dass es bis zum ersten Einsatz einer SVH-Akteurin bei den Männern nicht lange dauern würde. „Ich denke, das wird auch in nächster Zeit passieren. Ich will das schon einmal ausprobiert haben und testen, ob man mit den Männern mithalten kann“, hatte Kliebe im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt.

Donnerstag Training, Samstag Debüt

Ihre Teamkameradin Fabienne Kahlstadt hat es jetzt „ausprobiert“. 2022 war Kahlstadt vom VfL Rüdesheim zum SV Holzbach gewechselt. Sie kommt aus Kirn, ganz in der Nähe ist die SG Bergen/Berschweiler beheimatet. „Für mich war es super-spannend, das auszuprobieren, deshalb habe ich bei der SG Bergen angefragt, ob ich mittrainieren kann“, erzählt die 25-jährige Offensivspielerin. Am vergangenen Donnerstag trainierte sie das erste Mal mit der C-Klasse-Reserve der Bergener. Nach dem Training gab es dann direkt die Anfrage, ob „ich am Samstag mitspielen kann“. Am Freitag musste dann alles schnell gehen, damit sie eine Spielberechtigung für die Bergener Männer bekommt.

Das funktionierte, einen Tag später stand Kahlstadt bereits in der Startelf bei Bergen II in Nahbollenbach und spielte 90 Minuten durch. An der 0:10-Niederlage konnte sie nicht viel machen. „Der Gegner war schon deutlich stärker, da ist noch Luft nach oben bei uns“, sagte Kahlstadt. Ihre Eindrücke nach dem Vergleich mit den Männern: „Auch wenn es nur C-Klasse ist, ist das körperlich und vom Tempo her schon etwas anderes als bei den Frauen. Die Schnelligkeit ist meine Stärke, das war kein Problem. Aber die Zweikämpfe, das war schon eine andere Nummer.“

Einsatz bei Männern wird keine einmalige Geschichte sein

Den Unterschied merkte sie auch einen Tag später am Sonntag, als Kahlstadt wieder im gewohnten Umfeld bei den Frauen mitmischte und als Jokerin zum 4:0-Endstand für Holzbach gegen Rübenach traf. SVH-Trainer Michael Tannhäuser sagt zu Kahlstadts Debüt bei den Männern: „Grundsätzlich habe ich nix dagegen. Die Verletzungsgefahr ist natürlich höher als bei uns, aber ich will das keinem verwehren.“ Fabienne Kahlstadt will auf jeden Fall auch weiter bei den Männern spielen: „Ich trainiere jetzt immer donnerstags bei Bergen mit, und wenn es passt, spiele ich auch. Aber die Damen haben natürlich Vorrang.“ In den kommenden drei Wochen wird sie allerdings nirgendwo mitspielen, denn Fabienne Kahlstadt hat sich nach ihrem aufregenden Wochenende mit dem Männer-Debüt und dem Joker-Tor für Holzbach erst einmal in den Urlaub verabschiedet.