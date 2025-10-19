SC 13 verliert mit 1:2
Elversberg fügt Bad Neuenahr erste Heimniederlage zu
Keinen festen Stand hatten Kristin Rubröder (Mitte im weißen Trikot) und der SC 13 Bad Neuenahr im Heimspiel gegen Elversberg. Die Saarländerinnen gewannen 2:1.
Martin Gausmann

Die Spielvereinigung Elversberg hat den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr die erste Heimniederlage zugefügt – die Saarländerinnen gewannen 2:1.

Lesezeit 1 Minute
In der Regionalliga Südwest haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen müssen. Im Apollinarisstadion unterlag die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer der SV Elversberg mit 1:2 (0:1). Dass die Kurstädterinnen in dieser Spielzeit ihre Probleme mit der ersten Halbzeit haben, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport