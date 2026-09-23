Wolfstein unterliegt knapp
Eisbachtals U15 bezwingt direkten Konkurrenten Mainz
Noel Nini (in Schwarz-Rot, hier im Heimspiel gegen TuS Koblenz) und seine Eisbachtaler waren im Heimspiel gegen den direkten Kon
Noel Nini (in Schwarz-Rot, hier im Heimspiel gegen TuS Koblenz) und seine Eisbachtaler waren im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Schott Mainz siegreich.
Andreas Hergenhahn

Spannung in der Jugendfußball-Regionalliga: Eisbachtals U15 setzt sich in einem intensiven Spiel mit 5:3 gegen Mainz durch. Ben Bender glänzt als vierfacher Torschütze. Wolfsteins A-Jugend zeigt trotz knapper Niederlage Kampfgeist.

Lesezeit 1 Minute
Unabhängig von den Ergebnissen waren die Trainer der beiden Jugendfußball-Regionalligisten aus dem Westerwald zufrieden.A-Jugend, TuS Koblenz – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:0 (2:0). „Trotz der Niederlage bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport