Wolfstein unterliegt knapp Eisbachtals U15 bezwingt direkten Konkurrenten Mainz Jona Heck 23.09.2026, 11:04 Uhr

i Noel Nini (in Schwarz-Rot, hier im Heimspiel gegen TuS Koblenz) und seine Eisbachtaler waren im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Schott Mainz siegreich. Andreas Hergenhahn

Spannung in der Jugendfußball-Regionalliga: Eisbachtals U15 setzt sich in einem intensiven Spiel mit 5:3 gegen Mainz durch. Ben Bender glänzt als vierfacher Torschütze. Wolfsteins A-Jugend zeigt trotz knapper Niederlage Kampfgeist.

Unabhängig von den Ergebnissen waren die Trainer der beiden Jugendfußball-Regionalligisten aus dem Westerwald zufrieden.A-Jugend, TuS Koblenz – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:0 (2:0). „Trotz der Niederlage bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden.







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