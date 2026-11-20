Montabaur will TuS abhängen Eine Revanche ist dem FFC gegen Issel nicht genug Marco Rosbach 20.11.2026, 13:00 Uhr

i Auf die erfahrene Verena Weidung musste FFC-Trainer Timo Kluger zuletzt in Bad Neuenahr krankheitsbedingt verzichten. Auch diesmal ist nicht klar, wer zur Verfügung steht. Marco Rosbach

Das jüngste 1:2 in Bad Neuenahr ist abgehakt, gegen den TuS Issel will der 1. FFC Montabaur an die guten Ergebnisse davor anknüpfen und noch einmal die volle Ausbeute einfahren. Es ist das letzte Punktspiel des Jahres für das Team von Timo Kluger.

Es gab in den vergangenen beiden Jahrzehnten unzählige Duelle zwischen dem 1. FFC Montabaur und dem TuS Issel, aber einige sind besonders in Erinnerung geblieben. Nicht nur aufgrund der zeitlichen Nähe gehört das bis dato vorletzte Aufeinandertreffen der beiden Frauenfußball-Hochburgen im Rheinland dazu.







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