Nun beginnt auch für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr die Saison. Zum Auftakt in der Regionalliga kommt ein starker Aufsteiger ins Apollinarisstadion.

Am Sonntag (14 Uhr) starten die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in die Saison der Regionalliga Südwest. Auftaktgegner im Apollinarisstadion sind die Aufsteiger des FSV Mainz 05 II. Die erste Mannschaft der Landeshauptstädterinne schaffte im Vorjahr in starker Manier den Aufstieg in die 2. Liga, die Reserve zog in ebenso beeindruckender Weise nach. Ohne Niederlage und mit einem Torverhältnis von 98:10 schaffte der FSV den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse.

„Wir haben wirklich gut gearbeitet in der Vorbereitung. Gerade in Sachen Ballsicherheit haben wir Fortschritte gemacht.“

Anne-Kathrine Kremer, Trainerin des SC 13 Bad Neuenahr

„Ein Gegner, den ich eigentlich lieber erst in ein paar Wochen gehabt hätte. Eine absolute Wundertüte, wirklich sehr schwer einzuschätzen“, meint SC 13-Trainer Anne-Kathrine Kremer, die aber guten Mutes in die Saison geht. „Wir haben wirklich gut gearbeitet in der Vorbereitung. Gerade in Sachen Ballsicherheit haben wir Fortschritte gemacht. Nach vorne müssen wir in den nächsten Wochen sicherlich noch etwas investieren.“

Nach dem dritten Rang im Vorjahr mit der eigenen Bestleistung von 49 Punkten haben die Kurstädterinnen wieder ähnlich Ambitionen. „Der Spielplan ist im Gegensatz zu den Vorjahren, als sich die Topspiele stark konzentriert haben, etwas verteilter. Saarbrücken geht sicherlich als Favorit in die Saison. Mit Elversberg ist zu rechnen, auch Montabaur. Und in Riegelsberg oder Issel kann man immer Punkte lassen. Es wird bestimmt eine spannende Saison“, schätzt Kremer.

Die Trainerin hat allerdings vor dem Auftakt ein paar personelle Sorgen. Eine Krankheitswelle erwischte den SC 13 zum Ende der Vorbereitung, einige Fragezeichen ergeben sich dadurch. Wir müssen abwarten, was bis Sonntag passiert„, sagt Kremer. Ansonsten setzt man beim SC 13 auf personelle Konstanz und ein eingespieltes Team. „Wir wollen unsere jungen Spielerinnen behutsam aufbauen. In Luisa Deckenbrock haben wir eine Neue, die nach Knieverletzung auch noch im Aufbau ist“, sagt Kremer. Die Japanerin Maya Sakamoto (zuletzt bei West-Regionalligist DJK Südwest Köln) weilt noch in der Heimat aufgrund bürokratischer Hürden, soll aber bald zur Mannschaft stoßen.