Besser hätte es für die Bad Neuenahrer Fußballerinnen nicht losgehen können. Gegen Mainz gab’s für den SC 13 einen klaren Heimsieg.

Einen Auftakt nach Maß haben die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest erlebt. Vor 120 Zuschauern im Apollinarisstadion setzte sich die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer gegen die Aufsteigerinnen vom 1. FSV Mainz 05 II mit 3:0 (1:0) durch.

„Fußball ist ein Ergebnissport, und mit diesem Resultat bin ich sehr zufrieden. Spielerisch hatten wir Licht und Schatten. Aber der Sieg war durchaus verdient. Darauf können wir aufbauen“, erklärte Kremer nach der Partie.

Schwungvoller Beginn der Kurstädterinnen

Die Kurstädterinnen begann äußerst schwungvoll, drängten die Mainzer Reserve in die eigene Hälfte und durften schon nach 120 Sekunden jubeln. Nach einer Flanke von Magdalena Lang köpfte Sonja Bartoschek aus neun Metern zum 1:0 ein. Mitte der ersten Hälfte ebbte der SC 13-Offensivdrang ein wenig ab. Mainz war bei zwei Kontersituationen gefährlich, ein Mal parierte Keeperin Marie Wenzl stark. „Die Partie ist dann einfach verflacht. Das Ergebnis zur Pause ging so in Ordnung“, befand Kremer.

Kristin Rubröder trifft aus spitzem Winkel

Nach dem Seitenwechsel kamen die Mainzerinnen deutlich besser ins Spiel und immer wieder auch in den Strafraum des SC 13, der Abschluss aber fehlte. Genau in diese Drangphase kam die Kremer-Elf zum vorentscheidenden 2:0. Paula Gau hatte Kristin Rubröder tief geschickt, die traf aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Danach gestaltete Bad Neuenahr das Spiel sehr kompakt und konnte mit dem Schlusspfiff noch einmal nachlegen. Léa Daiz’ Schussversuch wurde noch pariert, der Nachschuss von Berna Tokmak aber saß zum 3:0-Endstand.

SC 13 Bad Neuenahr – 1. FSV Mainz 05 II 3:0 (1:0)

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Schumann, Rubröder (82. Sürül), Goltermann, Kirst (88. Schulte), Gau, Tokmak, Daiz, Pohs (74. Deckenbrock), Bartoschek.

Schiedsrichterin: Isabella Krah (Friedewald).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Sonja Bartoschek (2.), 2:0 Kristin Rubröder (66.), 3:0 Berna Tokmak (90.+1).