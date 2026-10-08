Es wird keine leichte Aufgabe in der Frauen-Rheinlandliga für den SV Holzbach bei der SG 99 Andernach III. Zum einen, weil eine Ex-Holzbacherin gut drauf ist und zum anderen, weil SV-Coach Michael Tannhäuser kräftig umbauen muss.
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Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach (zweiter Tabellenplatz, 15 Punkte nach fünf Spielen) geht es am Samstag um 17 Uhr zur dritten Mannschaft (U23) des Zweitligisten SG 99 Andernach (Fünfter nach sechs Spielen mit zehn Zählern). Die war in der Vergangenheit nicht immer der einfachste Gegner für die Hunsrückerinnen um Coach Michael Tannhäuser.