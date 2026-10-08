SV bei SG-Dritten zu Gast Ehemalige Holzbacherin ist bei Andernach III gut drauf Mirko Bernd 08.10.2026, 15:32 Uhr

i Holzbach wird es am Samstag wieder mit ihrer ehemaligen Teamkollegin Vitoria dos Santos (in Blau) zu tun bekommen Die ist momentan in guter Form und hat schon fünf Treffer für die SG 99 Andernach III erzielt. Sophie Fritzen (links) wird sie nicht stoppen können, sie fehlt au privaten Gründen, Stella Adam (rechts) eventuell wegen eines Trainerlehrgangs. B&P Schmitt. Karl-Friedrich Schmitt

Es wird keine leichte Aufgabe in der Frauen-Rheinlandliga für den SV Holzbach bei der SG 99 Andernach III. Zum einen, weil eine Ex-Holzbacherin gut drauf ist und zum anderen, weil SV-Coach Michael Tannhäuser kräftig umbauen muss.

Für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach (zweiter Tabellenplatz, 15 Punkte nach fünf Spielen) geht es am Samstag um 17 Uhr zur dritten Mannschaft (U23) des Zweitligisten SG 99 Andernach (Fünfter nach sechs Spielen mit zehn Zählern). Die war in der Vergangenheit nicht immer der einfachste Gegner für die Hunsrückerinnen um Coach Michael Tannhäuser.







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