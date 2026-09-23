Zwischen FCS und Elversberg
Durchatmen im Pokal ist für FFC-Coach Kluger tabu
Nach der starken Leistung beim 0:1 gegen Topfavorit 1. FC Saarbrücken (links Ida Schneider) in der Regionalliga will der 1. FFC
Nach der starken Leistung beim 0:1 gegen Topfavorit 1. FC Saarbrücken (links Ida Schneider) in der Regionalliga will der 1. FFC Montabaur (rechts Zita Lauer) als Vorjahresfinalist im Rheinlandpokal seiner Favoritenrolle gerecht werden.
Volker Horz

Im Rheinlandpokal der Frauen steht die zweite Runde an, in der auch die Regionalligisten in den Wettbewerb einsteigen. Im Fokus steht am Wochenende Vorjahresfinalist 1. FFC Montabaur, für den es zu einem Lokalrivalen geht.

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Mit dem 1. FFC Montabaur und Titelverteidiger TuS Issel steigen in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals der Frauen auch die beiden Finalisten der Vorsaison in den Wettbewerb ein. Aus der Regionalliga Südwest kommen zudem der SC 13 Bad Neuenahr, die SG 99 Andernach II und der FC Urbar dazu.
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