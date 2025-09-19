DSG empfängt TuS Heltersberg Duell zweier Klasse-Torfrauen 19.09.2025, 13:04 Uhr

Den zweiten Heim-Dreier in Folge peilt die DSG Breitenthal am Samstag in der Verbandsliga an. Das Duell mit dem TuS Heltersberg ist auch das Duell zweier Klasse-Torhüterinnen.

Nach dem hart erkämpften 3:2-Heimsieg über Phönix Bellheim steht für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal am Samstag (17 Uhr) das nächste Duell auf Augenhöhe an. Das Team von Trainer Julian Mach empfängt den TuS Heltersberg. Der Gast rangiert nur einen Zähler und einen Tabellenplatz hinter der DSG Breitenthal, die sich mit einem Erfolg erst einmal im breiten Mittelfeld etablieren könnte.







