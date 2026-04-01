Viertelfinale in Breitenthal
DSG will gegen Ober-Olm ins Halbfinale beim 1. FCK
Torfrauentrainer Joachim Kohlhaas (links) reist wieder einmaal aus Bayern an, um Julian Mach, den Coach der DSG Breitenthal (rec
Torfrauentrainer Joachim Kohlhaas (links) reist wieder einmaal aus Bayern an, um Julian Mach, den Coach der DSG Breitenthal (rechts), zu vertreten. Die DSG spielt gegen den SV Ober-Olm im Verbandspokal.
Michael Greber

Ein Gastspiel auf dem Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern winkt der DSG Breitenthal am Ostermontag, wenn sie am Gründonnerstag im Verbandspokal-Viertelfinale zu Hause Regionalligist SV Ober-Olm bezwingt. 

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Julian Mach, der Trainer der Fußballerinnen der DSG Breitenthal nennt das am Gründonnerstag um 19 Uhr in Breitenthal stattfindende Verbandspokal-Viertelfinale gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Ober-Olm schlicht „ein Bonusspiel für uns, bei dem wir unseren Gegner ärgern wollen.

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