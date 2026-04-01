Viertelfinale in Breitenthal DSG will gegen Ober-Olm ins Halbfinale beim 1. FCK Sascha Nicolay 01.04.2026, 14:24 Uhr

i Torfrauentrainer Joachim Kohlhaas (links) reist wieder einmaal aus Bayern an, um Julian Mach, den Coach der DSG Breitenthal (rechts), zu vertreten. Die DSG spielt gegen den SV Ober-Olm im Verbandspokal. Michael Greber

Ein Gastspiel auf dem Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern winkt der DSG Breitenthal am Ostermontag, wenn sie am Gründonnerstag im Verbandspokal-Viertelfinale zu Hause Regionalligist SV Ober-Olm bezwingt.

Julian Mach, der Trainer der Fußballerinnen der DSG Breitenthal nennt das am Gründonnerstag um 19 Uhr in Breitenthal stattfindende Verbandspokal-Viertelfinale gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Ober-Olm schlicht „ein Bonusspiel für uns, bei dem wir unseren Gegner ärgern wollen.







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