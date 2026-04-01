Ein Gastspiel auf dem Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern winkt der DSG Breitenthal am Ostermontag, wenn sie am Gründonnerstag im Verbandspokal-Viertelfinale zu Hause Regionalligist SV Ober-Olm bezwingt.
Lesezeit 2 Minuten
Julian Mach, der Trainer der Fußballerinnen der DSG Breitenthal nennt das am Gründonnerstag um 19 Uhr in Breitenthal stattfindende Verbandspokal-Viertelfinale gegen Regionalliga-Schlusslicht SV Ober-Olm schlicht „ein Bonusspiel für uns, bei dem wir unseren Gegner ärgern wollen.