Bei Zählbarem beim 1. FCK DSG-Trainer Julian Mach will einen Besen fressen Sascha Nicolay 16.10.2026, 12:49 Uhr

i „Ja, ich bin es, der einen Besen fressen wird, wenn wir punkten“, scheint Julian Mach, der Trainer der DSG Breitenthal hier anzuzeigen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-Verbandsliga Südwest treffen die Breitenthalerinnen, derzeit Tabellen-Vorletzte, auf den ungeschlagenen 1. FCK mit beeindruckenden 391 Toren aus 46 Spielen. Kann Machs Team das Unmögliche schaffen?

Beim großen 1. FC Kaiserslautern müssen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthaal am Samstag (18 Uhr) ran, und natürlich ist das Team von Trainer Julian Mach krasser Außenseiter. Lange wurde das Thema Frauenfußball rund um den Betzenberg zu stiefmütterlich behandelt.







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