In der Fußball-Verbandsliga Südwest treffen die Breitenthalerinnen, derzeit Tabellen-Vorletzte, auf den ungeschlagenen 1. FCK mit beeindruckenden 391 Toren aus 46 Spielen. Kann Machs Team das Unmögliche schaffen?
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Beim großen 1. FC Kaiserslautern müssen die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthaal am Samstag (18 Uhr) ran, und natürlich ist das Team von Trainer Julian Mach krasser Außenseiter. Lange wurde das Thema Frauenfußball rund um den Betzenberg zu stiefmütterlich behandelt.