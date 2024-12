SG Kirn verliert Derby mit 0:7 DSG stellt früh die Weichen aufs Weiterkommen Tina Paare 11.12.2024, 10:44 Uhr

i Einer von vielen Torabschlüssen der DSG Breitenthal (rote Trikots) im überlegen geführten Pokal-Derby gegen die SG Kirn. Christian Cullmann

So ändern sich die Zeiten: Zum Saisonauftakt gewann die SG Kirn bei der DSG Breitenthal mit 5:0, im Verbandspokal-Duell gute drei Monate später siegte nun die DSG mit 7:0.

Die DSG Breitenhal steht im Viertelfinale des Fußball-Verbandspokals der Frauen. Das Team von Trainer Julian Mach bezwang die SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit 7:0 (4:0).„Die DSG hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte SGK-Trainer Markus Schaaf und fügte an: „Über die Höhe des Resultats bin ich schon enttäuscht, aber wir hatten eine Notbesetzung am Start, und die hat es vernünftig gemacht.

