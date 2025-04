Fußball wird nicht im Konjunktiv gespielt, doch nicht zu Unrecht stellt sich die DSG Breitenthal die Frage, was gewesen wäre, wenn der Schiedsrichter die Regeln korrekt in Anwendung gebracht hätte. Tat er aber nicht, und so setzte es ein 0:4.

Die Verbandsliga-Fußbllerinnen der DSG Breitenthal verloren ihr Auswärtsspiel bei der SG Ingelheim/Drais 0:2. Danach sah es in der ersten Hälfte allerdings so gar nicht aus. Bereits in den ersten fünf Minuten der Partie hätte die DSG bereits zweimal in Führung gehen können. Doch Joana Friedrich, die jeweils mit Pässen durch die Gasse geschickt worden war und allein auf die Torhüterin zusteuerte, verfehlte beide Male das Gehäuse.

Die Breitenthalerinnen spielten trotzdem konzentriert weiter und machten ihre Sache richtig gut. Im Gegensatz zum Schiedsrichter. „Er hat im Laufe des Spiels einige krasse Fehlentscheidungen getroffen“, hält DSG-Sprecherin Sara Lang fest. In der 29. Minute stoppte eine Ingelheimerin Joana Friedrich knapp hinter der Mittellinie durch ein Foulspiel. Die Spielerin sah nur Gelb statt Rot, obwohl hinter ihr keine weitere Mitspielerin mehr stand und Joana Friedrich freien Weg zum Tor gehabt hätte. Dieselbe Spielerin verhinderte später durch ein Handspiel außerhalb des Strafraums eine Torchance, sah aber keine Karte dafür und wurde damit zum zweiten Mal nicht vom Platz gestellt. Es gab lediglich einen Freistoß, der sein Ziel verfehlte.

Unberechtiger Elfer führt zum 2:0

Weitere Angriffe und Abschlüsse der DSG brachten auch nichts ein. In der ersten Hälfte rächte sich das noch nicht. Die Ingelheimerinnen kamen zwar ab und an zu Abschlüssen, doch DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier faustete zwei Weitschüsse über die Latte. In der zweiten Halbzeit ging den Breitenthalerinnen dann aber nach und nach die Kraft aus. In der 51. Minute fiel durch eine Unachtsamkeit das 1:0 für Ingelheim. In der 55. Minute parierte Kathrin Claßen-Meier nochmals einen Weitschuss. Ein unberechtigter Elfmeter sorgte in der 67. Minute für das 2:0.

Danach war bei der DSG nicht nur die Kraft, sondern auch die Zuversicht dahin. Die letzten beiden Treffer fielen in der 87. und 88. Minute.