Nichts zu holen gab es im Kellerduell für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal. Mit einem 0:4 beim FFV Göcklingen übernahm die DSG wieder den letzten Platz der Tabelle.
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Eine verdiente 0:4-Niederlage kassierte Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal in seiner Auswärtspartie beim Tabellenschlusslicht FFV Fortuna Göcklingen und übernahm damit wieder die Rote Laterne. Die Vorzeichen standen schon im Vorfeld der Begegnung schlecht für die DSG, da Trainer Julian Mach ingesamt 13 Absagen für die so bedeutungsvolle Partie erhielt.