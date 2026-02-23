Mit Kampf, Disziplin und Nadelstichen trotzte die DSG Breitenthal in der Frauen-Verbandsliga dem Dritten einen Punkt ab.
Lesezeit 1 Minute
Positiv überrascht haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal bei ihrem Rückrundenauftakt auf dem Mittelreidenbacher Hartplatz gegen den favorisierten Tabellendritten SV Obersülzen, der sich am Ende mit einem 1:1-Remis begnügen musste.Und diesen Zähler hatte sich das Team von Trainer Julian Mach mehr als verdient, denn die DSG zeigte eine ganz starke kämpferische sowie disziplinierte Vorstellung – gestattete den Gästen zwar eine ...