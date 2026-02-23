Überraschender Punktgewinn DSG macht mit Biss und Willen hinten dicht Sascha Nicolay 23.02.2026, 11:12 Uhr

i DSG-Coach Julian Mach durfte sich über eine starke Leistung seines Team und ein 1:1 gegen den SV Obersülzen freuen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit Kampf, Disziplin und Nadelstichen trotzte die DSG Breitenthal in der Frauen-Verbandsliga dem Dritten einen Punkt ab.

Positiv überrascht haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal bei ihrem Rückrundenauftakt auf dem Mittelreidenbacher Hartplatz gegen den favorisierten Tabellendritten SV Obersülzen, der sich am Ende mit einem 1:1-Remis begnügen musste.Und diesen Zähler hatte sich das Team von Trainer Julian Mach mehr als verdient, denn die DSG zeigte eine ganz starke kämpferische sowie disziplinierte Vorstellung – gestattete den Gästen zwar eine ...







