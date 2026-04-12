Eine spannungsgeladene Partie lieferten sich die DSG Breitenthal und der FFV Fortuna Göcklingen. Die DSG verteidigte zum Teil haarsträubend, kämpfte sich nach Rückständen aber immer zurück.
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Ein erzitterter, aber ungemein wichtiger Zähler stand für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal am Ende beim 3:3 gegen die FFV Fortuna Göcklingen nach schnellem 0:2-Rückstand zu Buche.Haarsträubende Abstimmungsprobleme in der DSG-Defensive zu Beginn führten bereits früh zu langen Gesichtern in Breitenthal durch die Treffer von Luca Volckmann (7.