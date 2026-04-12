3:3 gegen Fortuna Göcklingen DSG Breitenthal zittert sich zu einem wichtigen Punkt Sascha Nicolay 12.04.2026, 11:47 Uhr

i Einen großen Kampf lieferte die DSG Breitenthal (schwarze Trikots) und wurde mit einem Punkt beim 3:3 gegen Fortuna Göcklingen belohnt. Michael Greber

Eine spannungsgeladene Partie lieferten sich die DSG Breitenthal und der FFV Fortuna Göcklingen. Die DSG verteidigte zum Teil haarsträubend, kämpfte sich nach Rückständen aber immer zurück.

Ein erzitterter, aber ungemein wichtiger Zähler stand für die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal am Ende beim 3:3 gegen die FFV Fortuna Göcklingen nach schnellem 0:2-Rückstand zu Buche.Haarsträubende Abstimmungsprobleme in der DSG-Defensive zu Beginn führten bereits früh zu langen Gesichtern in Breitenthal durch die Treffer von Luca Volckmann (7.







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