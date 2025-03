Überraschend deutlich hat die DSG Breitenthal ihre Auswärtspartie in der Fußball-Verbandsliga der Frauen beim SV Kottweiler-Schwanden verloren. Am Ende hieß es 1:6 (0:3) aus Sicht des Teams von Trainer Julian Mach. Durch die Niederlage sind die Breitenthalerinnen auf den drittletzten Platz abgerutscht und schweben damit weiter in größter Abstiegsgefahr.

„Wir haben leider mal wieder die Anfangsphase verpennt“, ärgerte sich Coach Mach und fügte hinzu: „Außerdem bekommen wir viel zu leichte Gegentreffer. Bei hohen Bällen haben wir große Schwierigkeiten.“ Vor allem Jana Zinsmeister profitierte von der Schwäche der DSG. Ihr gelang im ersten Abschnitt ein lupenreiner Hattrick.

Torfrau Kathrin Claßen-Meier muss sich auswechseln lassen

Bereits nach fünf Minuten fegte sie die Kugel zum ersten Mal über die Linie, ehe sie in Munte 17 das 2:0 folgen ließ. „Danach sind wir etwas besser ins Spiel gekommen“, meinte Mach. Die DSG schaffte den Anschluss aber nicht. Stattdessen schlug Jana Zinsmeister zum dritten Mal zu. Wieder nutzte sie einen individuellen Fehler und markierte das 3:0 für die Gastgeberinnen (34.). „Spätestens da war klar, dass wir kaum noch etwas holen würden“, sagte Mach.

Immerhin gaben die Breitenthalerinnen nicht auf. Joanna-Maxime Friedrich verkürzte auf 1:3 (57.). Doch mit dem Tor musste die DSG einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Torfrau Kathrin Claßen-Meier fühlte sich nicht wohl und musste sich auswechseln lassen. Lena Forster übernahm den Posten im Kasten – und musste prompt hinter sich greifen. Lena Weiss erhöhte auf 4:1 (59.). „Das hat uns den Stecker endgültig gezogen“, erklärte Mach.

Kim Hilbert (79.) und ein viertes Mal Jana Zinsmeister (86.) schraubten das Endergebnis auf 6:1. „Unter dem Strich war das Ergebnis um eins, zwei Tore zu hoch. Zwischendurch haben wir nämlich auch ganz ansehnlich kombiniert“, lobte Mach „einige gute Ballstafetten“.

Am Mittwoch gastiert die DSG im Viertelfinale des Verbandspokals beim FV Freinsheim. Anstoß ist um 19.30 Uhr.