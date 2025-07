Die DSG Breitenthal ist einfach unabsteigbar. Irgendwie hält sie sich immer in der Verbandsliga. Selbst wenn es, wie in den vergangenen beiden Jahren, sportlich düster läuft, kommt von irgendwoher ein Rettungsanker. Günstige Abstiegskonstellationen oder Aufstiegsverzichte von Landesliga-Meistern haben den ältesten reinen rheinland-pfälzischen Frauenfußballverein in der höchsten Spielklasse des SWFV gehalten.

Nach dem Abstieg der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ist die DSG nun auch wieder die letzte Bastion der Nahe-Region in der Frauen-Verbandsliga. Illusionen gibt sich im Verein freilich keiner hin. Auch in der bevorstehenden Runde wird es wieder nur um den Klassenverbleib gehen – und Pessimisten finden, dass die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch sei, dass es wieder klappen wird mit dem Nichtabstieg.

Kathrin Claßen-Meier ist weiter der Rückhalt im Tor

Trainer Julian Mach gehört freilich nicht zu diesen Pessimisten. Der Coach nimmt die neue Herausforderung an und lässt sich auch nicht dadurch erschrecken, dass gestandene Verbandsliga-Akteurinnen wie Benita Braun, Monika Mayer, Alina Forster oder Celina Mattes die DSG verlassen haben und „nur“ von Talenten ersetzt worden sind. „Diese Mädels haben aber Potenzial“, urteilt Mach über Ann-Sophie Brauer, Jette Rillmann und Leonie Georg, die gerade wieder mit den B-Juniorinnen des Vereins Meister geworden sind – freilich in der Landesliga.

Mach gibt sich kämpferisch, fordert alle im Verein auf, nicht zu meckern, sondern sich durchzubeißen. „Wir müssen den Kampf annehmen“, stellt der Coach klar. Und nach wie vor kann sich die DSG ja auf eine Achse stützen – mit der noch immer überragenden Kathrin Claßen-Meier als Rückhalt im Tor, Svenja Siegel, Torjägerin Anne Becker-Siegel und der pfeilschnellen Joana Friedrich.

„Wir müssen absolut fit sein. Nur so können wir fußballerische Unterlegenheit ausgleichen.“

Trainer Julian Mach

Verbessern müsse sich sein Team aber schon, vor allem taktisch, erklärt Mach. „Wir dürfen nicht mehr so leicht ins offene Messer laufen“, ergänzt der Trainer, der in der Vergangenheit mehrfach mit ansehen musste, wie sein Team nach einem ersten Gegentor ganz schnell noch weitere einsteckte, weil es die Defensive allzu früh lockerte. „Wir brauchen mehr Cleverness“, findet Mach, der zudem an der mitunter fehlenden Kompaktheit des Teams arbeiten möchte. „Unser Ziel muss es sein, gut zu stehen und dann Nadelstiche zu setzen“, erklärt er. Allerdings erwartet Mach auch Trainingsfleiß von seinen Spielerinnen. „Wir müssen absolut fit sein. Nur so können wir fußballerische Unterlegenheit ausgleichen“, betont er.

i Das Trainerteam der DSG Breitenthal: Torwartcoach Joachim Kohlhaas und Tabea Hartmann, die Trainerin des zweiten Teams und Vorsitzende, nehmen Chefcoach Julian Mach in die Mitte. Hähn Joachim. Joachim Hähn

„Voller Vorfreude“ geht Mach in die Saison. Er bestärkt alle im Verein darin, an einem Strang zu ziehen und keine negative Einstellung an den Tag zu legen. „Wir müssen uns ja nicht mit den Top Fünf messen, aber dahinter können wir auf jeden Fall mithalten. Da kann jeder jeden schlagen“, sagt er, um dann lächelnd festzuhalten: „Ein bisschen Druck habe ich bekommen. Heike Bank, die langjährige Vorsitzende, hat mir gesagt, dass wir uns ranhalten sollen, die DSG habe schließlich in 30 Jahren ihres Bestehens nie tiefer als Verbandsliga gespielt.“

DSG Breitenthal

Zugänge: Ann-Sophie Brauer, Jette Rillmann, Leonie Georg (alle eigene Jugend), Norina Purper (FFC Rheinhessen Ingelheim, während der Saison).

Abgänge: Benita Braun, Monika Mayer, Alina Forster (alle VfR Baumholder), Celina Mattes (SV Holzbach).

Tor: Kathrin Claßen-Meier.

Abwehr: Lilith Heß, Vanessa Stelzer, Marie Müller, Merle Baier, Jana Paulus, Svenja Siegel, Norina Purper.

Mittelfeld: Anne Becker-Siegel, Leonie Georg, Angelina Kerbs, Felicia Paulus, Jasmin Spencer, Ann-Sophie Brauer, Laura Hammen.

Angriff: Joana Friedrich, Maya Tietze, Jette Rillmann, Leni Dietrich.

Trainer: Julian Mach.

Saisonziele: Klassenverbleib, die Jüngeren integrieren.

Favoriten: TuS Wörrstadt, 1. FFC Niederkirchen, SV Kottweiler-Schwanden.