Gastspiel beim SV Bretzenheim DSG Breitenthal will Puffer zu Abstiegsrängen schaffen Sascha Nicolay 27.11.2026, 12:16 Uhr

i Einen Punktgewinn im Nachholspiel in Berghausen peilen Spielführerin Anne Becker-Siegel und ihre DSG Breitenthal am Sonntag beim SV Bretzenheim an. Joachim Hähn

Die DSG Breitenthal hofft in der Verbandsliga auf einen Sieg gegen Bretzenheim, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen. Nach dem Last-Minute-Erfolg gegen Wasgau ist das Team motiviert.

Das Siegen noch nicht verlernt hat Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal und möchte auch im Nachholspiel am Sonntag um 17 Uhr beim SV Bretzenheim etwas Zählbares erreichen. Die Aussichten darauf sind gar nicht einmal so schlecht, denn die Gastgeberinnen haben lediglich sechs ihrer bisher 18 Zähler zu Hause errungen, wobei in fünf Partien nur ein Heimsieg zu Buche steht.







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