Zu Hause gegen einen der Top-Favoriten beginnt für die DSG Breitenthal eine Saison, die wieder den Klassenverbleib bringen soll. Trainer Julian Mach setzt dabei auf viele junge Spielerinnen und zwei unersetzbare erfahrene.
Lesezeit 3 Minuten
Mit einem Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger SV Ober-Olm startet die DSG Breitenthal am Samstag (18.30 Uhr) in die neue Spielzeit der Frauen-Verbandsliga. Die Breitenthalerinnen sind so etwas wie der Dino dieser Spielklasse, und sie wollen am Ende der Spielzeit wieder den Klassenverbleib geschafft haben.