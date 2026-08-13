Frauen-Verbandsliga DSG Breitenthal will mit Heimstärke die Klasse halten Sascha Nicolay 13.08.2026, 14:35 Uhr

i Die DSG Breitenthal: (oben, von links) Krystina Schade, Stella Halberstadt, Merle Baier, Christina Koch, Leni Dietrich, Vanessa Stelzer, Joanna Friedrich, (Mitte, von links) Joachim Kohlhaas (Torwarttrainer), Jana Paulus, Constanze Pick, Zoe Zang, Leonie Georg, Angelina Kerbs, Julian Mach (Trainer), (unten, von links) Luna Halberstadt, Tabea Schneider, Lena Sauer, Kathrin Claßen-Meier, Lena Forster, Maya Tietze, Sevsen Daum, Laura Hammen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zu Hause gegen einen der Top-Favoriten beginnt für die DSG Breitenthal eine Saison, die wieder den Klassenverbleib bringen soll. Trainer Julian Mach setzt dabei auf viele junge Spielerinnen und zwei unersetzbare erfahrene.

Mit einem Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger SV Ober-Olm startet die DSG Breitenthal am Samstag (18.30 Uhr) in die neue Spielzeit der Frauen-Verbandsliga. Die Breitenthalerinnen sind so etwas wie der Dino dieser Spielklasse, und sie wollen am Ende der Spielzeit wieder den Klassenverbleib geschafft haben.







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