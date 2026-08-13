Frauen-Verbandsliga
DSG Breitenthal will mit Heimstärke die Klasse halten
Die DSG Breitenthal: (oben, von links) Krystina Schade, Stella Halberstadt, Merle Baier, Christina Koch, Leni Dietrich, Vanessa
Die DSG Breitenthal: (oben, von links) Krystina Schade, Stella Halberstadt, Merle Baier, Christina Koch, Leni Dietrich, Vanessa Stelzer, Joanna Friedrich, (Mitte, von links) Joachim Kohlhaas (Torwarttrainer), Jana Paulus, Constanze Pick, Zoe Zang, Leonie Georg, Angelina Kerbs, Julian Mach (Trainer), (unten, von links) Luna Halberstadt, Tabea Schneider, Lena Sauer, Kathrin Claßen-Meier, Lena Forster, Maya Tietze, Sevsen Daum, Laura Hammen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zu Hause gegen einen der Top-Favoriten beginnt für die DSG Breitenthal eine Saison, die wieder den Klassenverbleib bringen soll. Trainer Julian Mach setzt dabei auf viele junge Spielerinnen und zwei unersetzbare erfahrene. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger SV Ober-Olm startet die DSG Breitenthal am Samstag (18.30 Uhr) in die neue Spielzeit der Frauen-Verbandsliga. Die Breitenthalerinnen sind so etwas wie der Dino dieser Spielklasse, und sie wollen am Ende der Spielzeit wieder den Klassenverbleib geschafft haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Tempo Tore Titeljagd
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport