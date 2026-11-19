Heimspiel gegen FSG Wasgau DSG Breitenthal will das Ruder herumreißen Sascha Nicolay 19.11.2026, 13:36 Uhr

i Trainer Julian Mach möchte mit der DSG Breitenthal den zweiten Sieg der Verbandsliga-Runde einfahren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Julian Mach steht nach zwei Spielen Abwesenheit wieder an der Linie bei der DSG Breitenthal – und peilt gegen die FSG Wasgau den zweiten Sieg der Saison an.

Gerade mal elfeinhalb Monate sind vergangen, seit die Fußballerinnen der DSG Breitenthal in einer der spektakulärsten Verbandsliga-Partien aller Zeiten die FSG Wasgau mit sage und schreibe 9:4 nach wildem Spielverlauf in die Knie zwang. Am Samstag (17 Uhr) kommt es an gleicher Stätte in Breitenthal zum erneuten Aufeinandertreffen dieser beiden Kontrahenten, wobei sich die aktuelle Tabellenlage gegenüber der vorigen Saison komplett gedreht hat.







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