Die erwartbare klare Niederlage haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal beim FSV Mainz 05 II quittiert. Am Ende hieß es 8:0 für die Mainzerinnen.

Die Gastgeberinnen waren spielbestimmend und hatten auch direkt sehr gute Möglichkeiten, die jedoch von der wieder stark haltenden DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier vereitelt wurden. Beim Stand von 0:0 nach 20 Minuten hatten die Gäste durch einen indirekten Freistoß sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. „Wir haben über das gesamte Spiel auch gut verteidigt, aber irgendwann kann man das nicht mehr aufhalten“, äußerte DSG-Trainer Julian Mach. Drei Tore binnen 10 Minuten durch Salma Al Najem (22./32.) und Phoebe Klag schufen noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte schraubten die Gastgeberinnen das Reslutat durch Treffer von Marie Voth (53./73.), Phoebe Klag (65.), sowie Chiara Peiter (70./81.) hoch. „Unterm Strich war das vielleicht etwas zu hoch“, so die Analyse von Mach.