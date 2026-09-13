Unglückliches 2:3 zu Hause DSG Breitenthal verliert zum vierten Mal in Folge Sascha Nicolay 13.09.2026, 10:29 Uhr

i Die DSG Breitenthal (in weiß) verlor 2:3 gegen den FV Berghausen und damit zum vierten Mal in Folge. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Vierte Niederlage in Serie für die DSG Breitenthal – nicht zuletzt deshalb, weil gegen Aufsteiger FV Berghausen nach 1:0-Pausenführung ein Quäntchen Glück fehlte.

Ein „Sturm-Problem“ sorgte letztlich für die 2:3-Heimniederlage der Verbandsliga-Fußballerinnen der DSG Breitenthal gegen Klassen-Neuling FV Berghausen. Damit ist jedoch nicht etwa der DSG-Angriff gemeint, sondern die Tatsache, dass die beiden Gäste-Akteurinnen Alisha und Fabienne Sturm das Team von Julian Mach mit ihren Treffern zu jeweils ungünstigen Zeitpunkten auf die Verliererstraße gebracht hatten.







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