0:9-Niederlage beim 1. FCK DSG Breitenthal übernimmt die Rote Laterne Sascha Nicolay 18.10.2026, 11:55 Uhr

i DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier musste beim 1. FC Kaiserslautern neunmal hinter sich greifen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Es hätte noch viel schlimmer kommen können für die DSG Breitenthal beim 1. FC Kaiserslautern. Doch mit großem Kampf verhinderte das Team von Trainer Julian mach zumindest ein historisches Debakel.

Durch die 0:9-Niederlage bei Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern und dem gleichzeitigen Sieg vom bisherigen Schlusslicht Göcklingen über Berghausen haben die Fußballerinnen der DSG Breitenthal die Rote Laterne in der Verbandsliga-Tabelle übernommen.In der ersten halben Stunde der Begegnung beim FCK stand das Team von Trainer Julian Mach gut in der Defensive und gestattete lediglich den 1:0-Führungstreffer von Lena Josten (15.







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