Es hätte noch viel schlimmer kommen können für die DSG Breitenthal beim 1. FC Kaiserslautern. Doch mit großem Kampf verhinderte das Team von Trainer Julian mach zumindest ein historisches Debakel.
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Durch die 0:9-Niederlage bei Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern und dem gleichzeitigen Sieg vom bisherigen Schlusslicht Göcklingen über Berghausen haben die Fußballerinnen der DSG Breitenthal die Rote Laterne in der Verbandsliga-Tabelle übernommen.In der ersten halben Stunde der Begegnung beim FCK stand das Team von Trainer Julian Mach gut in der Defensive und gestattete lediglich den 1:0-Führungstreffer von Lena Josten (15.