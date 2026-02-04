Futsal-Südwestmeisterschaft DSG Breitenthal schrammt an der Silbermedaille vorbei Sascha Nicolay 04.02.2026, 12:16 Uhr

i Torhüterinnen-Trainer Joachim Kohlhaas (hinten links) coachte die DSG Breitenthal zum dritten Platz bei der Futsal-Südwestmeisterschaft. Christian Cullmann

Mit Torfrauentrainer Joachim Kohlhaas an der Seite bot die DSG Breitenthal bei der Südwestmeisterschaft im Futsal eine beachtliche Vorstellung. Letztlich sprang der dritte Platz in Böhl-Iggelheim heraus.

Als Tabellendritter nur denkbar knapp die Qualifikation für die Regionalmeisterschaften verpasst haben die Fußballerinnen der DSG Breitenthal in der im südpfälzischen Böhl-Iggelheim ausgetragenen Endrunde der Futsal-Südwestmeisterschaften.Schon früh zeichnete sich ab, dass die vorletzte Partie der DSG Breitenthal gegen den SC Siegelbach zu einem Endspiel um den zweiten Platz werden würde.







