1:2 bei SG Ingelheim/Drais DSG Breitenthal scheitert an Torfrau mit Sahnetag Sascha Nicolay 03.05.2026, 12:44 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Frauen-Verbandsliga endete die Serie der DSG Breitenthal mit einer 1:2-Niederlage gegen Ingelheim/Drais. Herausragend: SG-Torfrau Weber vereitelte mehrere Chancen. Die SG zieht in der Tabelle davon.

Eine völlig unnötige und absolut vermeidbare 1:2-Niederlage bei der SG Ingelheim/Drais kassierte Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal und verlor nach sechs Partien ohne Niederlage in diesem Jahr erstmals.„Wir waren in den entscheidenden Momenten einfach nicht zielstrebig genug“, analysierte DSG-Coach Julian Mach treffend.







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