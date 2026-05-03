In der Frauen-Verbandsliga endete die Serie der DSG Breitenthal mit einer 1:2-Niederlage gegen Ingelheim/Drais. Herausragend: SG-Torfrau Weber vereitelte mehrere Chancen. Die SG zieht in der Tabelle davon.
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Eine völlig unnötige und absolut vermeidbare 1:2-Niederlage bei der SG Ingelheim/Drais kassierte Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal und verlor nach sechs Partien ohne Niederlage in diesem Jahr erstmals.„Wir waren in den entscheidenden Momenten einfach nicht zielstrebig genug“, analysierte DSG-Coach Julian Mach treffend.