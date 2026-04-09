Im Heimspiel gegen Göcklingen DSG Breitenthal muss auf Svenja Siegel verzichten Sascha Nicolay 09.04.2026, 15:22 Uhr

i Symbolbild dpa

Torfrauen-Trainer Joachim Kohlhaas vertritt am Samstag erneut Coach Julian Mach und ist zuversichtlich, dass der DSG Breitenthal ein Heimsieg gegen Göcklingen glücckt.

Einen Sieg peilt Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal in seinem Heimspiel am Samstag um 12.30 Uhr gegen den FFV Fortuna Göcklingen an. Die Göcklingerinnen rangieren in der Tabelle einen Platz und einen Punkt vor der DSG. Ausgerechnet in dieser Partie muss Torfrauentrainer Joachim Kohlhaas, der Coach Julian Mach erneut vertritt, auf seine erfahrene Abwehrchefin Svenja Siegel verzichten, die verhindert ist.







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