Heimspiel in Mittelreidenbach DSG Breitenthal mächtig unter Zugzwang Sascha Nicolay 23.10.2026, 12:04 Uhr

i Unbedingt einen Dreier müssen die Spielerinnen der DSG Breitenthal am Samstag einfahren, sonst geht der Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld womöglich verloreen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auf dem Gelände des SV Mittelreidenbach trägt die DSG Breitenthal ihr wichtiges Heimspiel gegen die SG Ingelheim/Drais am Samstag aus. Mit einem Sieg würde das Julian-Mach-Team den letzten Platz verlassen.

Julian Mach, der Trainer von Frauenfußball-Verbandsligist DSG Breitenthal, redet vor dem so wichtigen Heimspiel gegen die nur einen Zähler besser in der Tabelle gestellte SG Ingelheim/Drais nicht um den heißen Brei herum: „Wir müssen diese Partie gewinnen, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.







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