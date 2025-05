Einen Punkt gegen den Abstieg aus der Verbandsliga haben die Fußballerinnen der DSG Breitenthal zu Hause gegen den FFV Fortuna Göcklingen geholt.

Die Gäste begannen stark und hatten bereits in den Anfangsminuten zwei dicke Gelegenheiten durch Anna Zehnle (4.) und Lillien Künkel (5.), die beide von der sehr starken DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier vereitelt wurden. Die war jedoch drei Minuten später bei einem erneuten FFV-Vorstoß machtlos, als die allein vor ihr auftauchende Lena Simon mit einem intelligenten Heber die zu diesem frühen Zeitpunkt absolut verdiente Gästeführung zum 0:1 markierte (8.).

In der 37. Minute kam die DSG zum Ausgleich nach einer schönen Ballstafette, an deren Ende Joana Friedrich nur noch zum 1:1 abstauben musste (37.). Die Gäste zeigten sich dadurch jedoch nicht beeindruckt und kamen durch Lillien Künkel unmittelbar vor der Halbzeitpause zur neuerlichen Führung (44.).

Joanna Friedrichs schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeberinnen mehr und mehr das Kommando und schafften durch Joana Friedrichs zweiten Treffer des Tages das 2:2 (55.). Die FFV-Abwehr taumelte nun eine Viertelstunde lang von einer Verlegenheit in die andere und hatte Glück, dass die DSG-Angreiferinnen gleich mehrere Hochkaräter liegen ließen. In dieser Phase hätte die DSG Breitenthal die Partie nicht nur entscheiden können, sondern auch müssen.

Danach entwickelte sich wieder ein verteiltes Spiel mit sporadischen Chancen auf beiden Seiten, wobei DSG-Angreiferin Celina Mattes die dickste davon liegen ließ, als sie ganz allein vor FFV-Torfrau Zerin Kader diese anschoss (84.). Nur kurz vorher hatte auf der Gegenseite Michelle Steimle DSG-Torfrau Kathrin Claßen-Meier mit einem Distanzschuss zu einer weiteren Flugeinlage gezwungen (83.). Am Ende trauerten die Gastgeberinnen zwei verschenkten Punkten nach, die in der Endabrechnung noch weh tun könnten. Am kommenden Wochenende bei der Zweitvertretung von Mainz 05 dürfte es sehr wahrscheinlich nichts zu holen geben.