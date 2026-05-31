Ehrungen vor der Partie DSG Breitenthal kassiert zum Abschluss eine Niederlage Sascha Nicolay 31.05.2026, 12:15 Uhr

i DSG-Ehrenvorsitzende Heike Bank (Dritte von rechts) zeichnete Ikonen des Vereins aus. Unter anderem auch Torfrau Kathrin Claßen-Meier (Dritte von links), die mittlerweile 590-mal für die DSG aufgelaufen ist. Joachim Kohlhaas

Ein bisschen ärgerlich war die 2:4-Niederlage gegen den SV Kottweiler-Schwanden für die DSG Breitenthal schon, aber alles in allem hat das Team eine top Saison in der Verbandsliga gespielt. Torfrau Kathrin Claßen-Meier spielte dabei zum 590. Mal.

Mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den SV Kottweiler-Schwanden beendeten die Verbandsliga-Fußbaallerinnen der DSG Breitenthal die Saison auf einem achten Tabellenplatz. Die Gäste schockten das Team von Trainer Julian Mach zu einem frühen Zeitpunkt mit einem Doppelschlag durch zwei sehenswerte Distanztreffer von Kim Hilbert (14.







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